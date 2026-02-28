劇的な勝利だ。鹿島アントラーズは２月28日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節で浦和レッズと敵地で対戦。２点を先行される展開だったが、レオ・セアラ、鈴木優磨の得点で試合を振り出しに戻すと、最後はチャヴリッチがネットを揺らし、３−２の逆転勝ちを収めた。試合後のフラッシュインタビューにチャヴリッチが応じる。「チームが勝利できたことを嬉しく思います」と喜びを語り、続けて「アウェーの浦和戦で、