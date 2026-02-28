◇練習試合 巨人-サムスン(韓国)〈28日、沖縄・那覇〉巨人のドラ1位ルーキー・竹丸和幸投手が韓国のサムスンとの練習試合に登板。3回無失点のパーフェクトピッチングを披露し、自身でも「90点」と満足げに振り返りました。竹丸投手はこの日、春季キャンプ3試合目の実戦登板となり。2点リードの6回から4番手投手としてマウンドに上がると、3回打者9人をパーフェクト、4奪三振と圧巻の投球を披露しました。キャンプ中の実戦では3試合