北海道旭川市の路上で女児を車ではねて死亡させ、現場から逃走したとして、道警は28日、自動車運転処罰法違反などの疑いで、同市のタクシー運転手の女（40）を逮捕した。道警によると、女児は母親とタクシーから降車した直後だった。