荒汐部屋で出稽古する安青錦（右）＝堺市大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）で3場所連続優勝と綱とりに挑む大関安青錦が28日、場所前初の出稽古として堺市西区の荒汐部屋に赴き、同じく出稽古の横綱豊昇龍らと9番取って5勝4敗だった。初場所後、相撲を取る稽古は初めてで「体は動いていた。まだ時間があるし、少しずつ調子を上げたい」と振り返った。小結若元春らと4番取った後、豊昇龍に三番稽古（同じ相手