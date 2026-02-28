（CNN）米当局者はイランに対する米国の攻撃について、現時点で軍事目標に集中していると述べたが、作戦が進行中であることを理由に詳しい説明は控えた。別の米当局者は、攻撃の目的はイランの軍事的脅威に対処し、米軍を守ることにあると言及。最初の当局者によると、米国は今回の行動に先立ち、この地域に展開する米軍要員を保護する措置を講じていた。