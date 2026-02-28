「国際交流試合、台湾・味全−日本ハム」（２８日、台北ドーム）今季から日本ハムに復帰した西川遥輝外野手が二回に対外試合３試合連発となる２ランを放った。二回、きれいに捉えた打球は高々と右翼へ舞い上がった。打った西川は確信の表情で一塁へ走り出す。ボールは右翼席に飛び込む先制２ランとなった。だが本人は「「打った瞬間に行ったと思ったけど（打球が）全然飛んでないのでショックを受けています」と球団を通じ