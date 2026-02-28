県の無形民俗文化財に指定されている加賀鳶はしご登り。28日、金沢市で児童らによる演技披露式が行われました。「加賀とびはしご登り保存会」が毎年開催しているこの披露会。「加賀鳶はしご登り」は江戸時代、加賀藩の火消しが高いところでの作業の訓練や度胸をつけるために行っていたと言われています。この日は「金沢こどもはしご登り教室」に通う小学1年生から6年生のおよそ40人が今年度の締めくくりとして練習の成果を披露しま