２月２８日の阪神メイン・仁川Ｓ（ダート２０００メートル＝１６頭立て）は、浜中俊騎手が騎乗したジューンアヲニヨシ（牡６歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）が約１年１０か月ぶりの勝利を挙げた。勝ち時計は２分４秒０（良）。好スタートを決めて二の脚もついたが、先行馬を行かせて中団に控えた。向こう正面で馬群が凝縮するとともにポジションを前へ。直線半ばでスペースが空くと、粘り込みを図るムルソー（２着）を目標