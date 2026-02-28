◆ＷＢＣ練習試合オーストラリア代表０―２ＤｅＮＡ（２８日・横浜）ＷＢＣオーストラリア代表との練習試合に先発したＤｅＮＡ・入江大生投手（２７）は、４回を１安打無失点５奪三振に抑える好投を見せた。初回、先頭打者に内野安打を許した後に盗塁を許し、２番打者の進塁打で１死三塁とピンチを背負うも、後続を遊ゴロ、一直に仕留めピンチを脱した。３回２死からは、この日唯一の安打を許したホワイトフィールドからフォ