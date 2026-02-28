イスラエルとアメリカがイランを攻撃したとアメリカメディアなどが伝えました。イスラエル国防相はイランに対する先制攻撃だとしています。先ほど入ってきたイランの首都テヘランの映像では、中心部から黒煙が立ち上っているのが確認できます。ロイター通信によりますと、イスラエル国防相は、日本時間の28日午後、イランに対する先制攻撃を開始したと発表しました。また、アメリカ政府当局者の話として、アメリカもイランに対する