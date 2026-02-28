女優・佐々木希が２７日、新しい財布を紹介した。２７日付のＳＮＳで、「四葉のクローバーのモチーフが可愛いお財布」「写真はスタイリストさんがカメラでおしゃれに撮ってくれました気分も明るくなります♡」とルイ・ヴィトンの小さな財布を「＃ＰＲ」と添えて投稿。一見、パスケースかカードケースのように見えることから「お財布なの？」「ガチ可愛い♥」「カードケースだと思っていたのですが、お財布なんで