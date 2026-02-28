アメリカ軍とイスラエルが28日、イランに対して攻撃を行いました。イスラエルのカッツ国防相は28日、「イスラエルはイランに対して先制攻撃を始め、イスラエルに対する脅威を排除した」と明らかにしました。CNNなどはアメリカ政府の当局者の話としてアメリカ軍も攻撃を行っており、「空爆は進行中で小規模な攻撃ではない」と報じています。イスラエルではイランから報復攻撃の恐れがあるとして国内に非常事態を宣言し、学校を休校