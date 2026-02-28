2月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、3月1日から4日にかけて行われる「2026年度 3×3 バスケットボール女子日本代表チーム 第1次強化合宿」に新たに14名の選手を追加招集することを発表した。 ロサンゼルス2028オリンピック出場に向けた重要な一歩となる今回の合宿。当初は15名の参加を予定していたが、先日行われた「3×3 ディベロップメントキャンプ2026」で高いパフォーマンスを示した