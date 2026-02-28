[2.27 セリエA第27節 パルマ 1-1 カリアリ]カリアリのMFマイケル・フォロルンショが27日のセリエA第27節パルマ戦(△1-1)でスーパーゴールを決め、大きな反響を呼んでいる。フォロルンショは後半16分に途中出場すると、直後の同17分に右サイドでボールを受け、敵味方がペナルティエリア内に入る前にアーリークロスではなくシュートを選択。強烈な弾道で左のサイドネットに突き刺し、先制点を奪った。イタリア代表経験もあるフ