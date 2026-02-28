EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるEP『URBAN SAVAGE』を6月6日に配信リリース。また、同作を携え7月より初のソロツアーを開催する。 （関連：EXILE AKIRA・TAKAHIROら18名が語る『PERFECT YEAR』への特別な熱意ずっと変わらない「LDH大好き」の想いも） 2006年6月6日にEXILEへ加入し、今年でデビュー20年目を迎えるAKIRA。今作では、積み重ねてきた20年の歩みと、変わらぬ感謝を胸に“原点”へと立