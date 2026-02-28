【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節】(ヤマハ)磐田 0-0(PK5-3)福島<警告>[磐]井上潮音(15分)、松原后(90分+2)[福]安在達弥(79分)主審:川俣秀└福島カズが59歳初戦でベンチ入り…磐田はJ3勢との開幕4連戦“90分勝利”ゼロ終幕、ブーイングで突入のPK戦は制す