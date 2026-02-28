【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節】(ミクスタ)北九州 1-2(前半0-1)滋賀<得点者>[北]坪郷来紀(65分)[滋]人見拓哉(20分)、田部井悠(52分)<警告>[北]福森健太(8分)、河辺駿太郎(30分)、坪郷来紀(40分)、平松昇(84分)、高橋大悟(85分)[滋]海口彦太(81分)、白石智之(85分)観衆:3,435人主審:酒井達矢