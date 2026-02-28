【J1百年構想リーグ EAST第4節】(埼玉)浦和 2-3(前半2-1)鹿島<得点者>[浦]肥田野蓮治(14分)、渡邊凌磨(19分)[鹿]レオ・セアラ(45分)、鈴木優磨(55分)、チャヴリッチ(90分)<警告>[浦]マテウス・サヴィオ(47分)[鹿]樋口雄太(74分)主審:小屋幸栄└王者鹿島、5万人アウェー浦和で0-2から3発大逆転!! 鈴木優磨は埼スタ3年連続弾