[2.28 J2・J3百年構想リーグEAST-B第4節 磐田 0-0 福島(PK5-3) ヤマハ]J2・J3百年構想リーグEAST-Bは28日、各地で第4節を開催した。福島ユナイテッドFCはジュビロ磐田とアウェーで対戦し、FW三浦知良が59歳2日でメンバー入りも出番なし。一方の磐田はJ3勢との開幕4連戦締めくくりとなる一戦を0-0で終え、PK戦は5-3で制したものの90分間での勝利なしが続いている。磐田は前半24分、FW渡邉りょうが右サイドを抜け出して折り返す