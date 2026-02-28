リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節】(JITス)甲府 1-0(前半1-0)松本<得点者>[甲]内藤大和(24分)<警告>[松]加藤拓己(41分)、白井達也(67分)主審:矢野浩平└「売り上げの一部をヴァンフォーレ甲府様にお渡しいたします」松本が“感謝”のコラボグッズを販売