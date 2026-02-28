【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節】(CFS)栃木C 1-3(前半0-2)湘南<得点者>[栃]齋藤恵太(76分)[湘]アルトゥール・シルバ(12分)、藤井智也(43分)、山田寛人(50分)<警告>[湘]鈴木雄斗(85分)主審:田邉裕樹