【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第4節】(沖縄県陸)琉球 0-2(前半0-1)宮崎<得点者>[宮]渡邉英祐(18分)、武颯(72分)<警告>[琉]堀内颯人(47分)[宮]渡邉英祐(70分)、松本ケンチザンガ(90分)主審:清水修平