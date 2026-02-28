【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第4節】(正田スタ)群馬 3-2(前半3-0)秋田<得点者>[群]中島大嘉3(6分、35分、45分+1)[秋]オウンゴール(51分)、佐川洸介(83分)<警告>[群]野瀬翔也(70分)[秋]高橋秀典(32分)、西村真祈(60分)主審:小林健太朗