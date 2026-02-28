【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第4節】(プレド)札幌 1-2(前半1-1)岐阜<得点者>[札]家泉怜依(34分)[岐]荒木大吾(28分)、川本梨誉(63分)<退場>[札]アマドゥ・バカヨコ(70分)主審:吉田哲朗