15日の前走バレンタインSで2着のドンインザムード（牡4＝今野、父アジアエクスプレス）がゴドルフィンマイル（3月28日、メイダン、ダート1600メートル）に選出され、陣営は27日に招待を受諾した。昨年ドバイに遠征し、UAEダービー3着。帰国後、夏にレパードSで重賞初制覇を飾っている。