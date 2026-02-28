大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第15節GAME1が2月28日（土）に行われ、9614人の観客が集まった有明コロシアムにて東京グレートベアーズと大阪ブルテオンが対戦した。 1月下旬からの5節連続ホームゲームのラストを戦う東京GB。スターティングメンバーには、オポジット（OP）にバルトシュ・クレク、アウトサイドヒッター（OH）に後藤陸翔とルチアーノ・ヴィセ