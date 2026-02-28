27日（金）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）プレーオフのチケット情報が発表された。 Vリーグ女子のプレーオフは3月28日（土）にセミファイナル、29日（日）にファイナルが静岡県の香陵アリーナで開催される。 チケットは3月2日（月）17:00より発売を予定。1回の決済につき8枚までの購入が可能だ。席種は「1階アリーナ席 コートエンドSS」「1階アリーナ席 コートサ