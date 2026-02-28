お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が28日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、変わりゆく情報番組にボヤキを口にした。太田はコンビでTBS系「サンデージャポン」にMCを務めている。01年10月に放送をスタートした日曜朝の情報番組で、今年で25周年を迎える。放送開始当初は、視聴率で大苦戦。「あれは最初、3％から始まってる。あれ、TBSの死に枠って言われてた