アーティスト、こっちのけんと（29）が28日、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜午前8時30分）に出演。兄の俳優菅田将暉について語った。演歌歌手新浜レオンと神奈川・横須賀を旅する様子を放送。レストランで食事をしながら、兄である菅田について「あれだけスーパースターで、どんな感覚なのかな」と聞かれると、こっちのけんとは「小さい頃からすると1周回って、兄じゃなくて兄と菅田将暉が別にいるみたいな感覚になって