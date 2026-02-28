ソフトバンクの上沢直之投手（３２）が２８日、自身３度目となる開幕投手へ向けて意気込みを語った。２７日に小久保監督から部屋に呼ばれ、大役を任命された。上沢は「去年のリーグチャンピオンの開幕投手をやることには大きな意味がある。しっかり責任感を持ってやりたい」と腕をぶした。これまでのキャリアで開幕投手は２０１９年と２１年で２度経験しているが、いずれも勝ちはついていない。「これまでの２回は緊張したり