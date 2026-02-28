チームＵＳＡのエースでパイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が決戦を前に余裕の表情を見せている。キャンプ地の米フロリダで調整を続けるスキーンズは米メディア「ＭＬＢネットワーク」に出演し「僕はアメリカにいる。そうだろう？他に言うことはないよ。僕たちがＵＳＡを代表して国際大会に出るんだ。それだけで十分だ」と初出場とは思えない余裕の表情を見せた。今後はフロリダでのオープン戦をこなして代表に合流