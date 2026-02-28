得意のイン突きで重賞?を飾った伏兵の騎乗ぶりに、ＳＮＳでは称賛の声が集まっている。２８日に中山競馬場で行われたオーシャンＳ・Ｇ３（芝１２００メートル、良）で混戦を制したのは、岩田康誠騎手が騎乗した７番人気のペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）。勝ちタイムの１分７秒０は、１９年モズスーパーフレア、２５年ママコチャの１分７秒１を上回るレースレコードだった。６戦ぶりに