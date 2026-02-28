◆練習試合巨人４―２サムスン（２８日・那覇）巨人・山崎伊織投手（２７）が２番手で登板し、今季最長３回を１安打１失点。最速１４９キロの直球を軸に毎回の４三振を奪い「真っすぐがいい力感、いいラインで投げられた。いいボールもありましたし、もうちょっとなボールもありました」と振り返った。この日は１１５キロ前後のカーブを多投。昨季は１００キロ台を下回る超スローカーブを使っていたが「キャンプのちょっと前