日本代表主将ＭＦ遠藤航（リバプール）が左足の手術を受けたことを２７日に更新した自身の有料サイトで明かした。すでにリハビリに入っているという。遠藤は２月１１日のプレミアリーグ・サンダーランド戦でクリアを試みた際に左足首付近を痛め、担架に乗ってピッチを後にし、状態が心配されていた。リバプール・スロット監督は「長期の離脱になる」と見通しを語っていた。日本代表・森保一監督は「悲しいというかつらい」と受