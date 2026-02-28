EXILE AKIRAが、自身初のソロ名義となるデジタルEP『URBAN SAVAGE』を6月6日(土)にリリースすることが決定した。7月からは同作をひっさげた初のソロツアーが開催される。AKIRAは2006年6月6日にEXILEへ加入し、今年2026年でデビュー20年目を迎える。デジタルEP『URBAN SAVAGE』は周年記念日となる6月6日にリリースされる形だ。AKIRA自身のルーツにもあるミクスチャーロックやRAPやHIP HOPテイストを混ぜたオリジナルスタイルの楽曲