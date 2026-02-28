◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第４節磐田０―０（ＰＫ５―３）福島（２８日、ヤマハスタジアム）Ｊ２ジュビロ磐田がＪ３福島にＰＫ戦で勝利。連敗を２で止めた。磐田はチャンスをものにできず、９０分を終えて０―０でＰＫ戦。ここでＧＫ川島永嗣が福島１人目のキックを右に跳んでセーブ。一方の磐田は５人全員が決め、勝ち点２をつかんだ。志垣監督は「選手はハードワークしてくれた。でも点は取れなかった。まだ課