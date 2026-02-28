ドナルド・トランプ米大統領が、俳優ロバート・デ・ニーロを「病的で正気を失っている」と激しく非難した。「キラーズ・オブ・ザ・フラワー・ムーン」のデ・ニーロが、トランプ政権について「国を台無しにする」と警告したことを受けた反応で、両者はここ数年、言葉の応酬を繰り返してきた。 【写真】トランプ大統領からは目の敵にレジェンド俳優の映画「タクシードライバー