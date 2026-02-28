俳優・中野英雄が25日、自身のインスタグラムを更新。劇男一世風靡の付き人時代の写真を投稿した。 【写真】当時21歳息子の俳優と雰囲気似てる気も 中野は「初めてのプロフィール写真」と書き出し、「1985年にフジテレビで[夜はタマたま男だけ]と言う番組のバーテンをやる為に撮影」と写真が撮られた経緯を記した。アップされたのはインナーのシャツがのぞくGジャン姿。やさしい目が印象的なショット