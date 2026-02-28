柴崎岳のコーナーキックにチャヴリッチがニアサイドで合わせて決勝ゴール浦和レッズと鹿島アントラーズが大観衆の中で激突した。2月28日に行われたJ1百年構想リーグの第4節のゲームは、鹿島が2点ビハインドからの逆転劇で3-2の勝利を収め、暫定で首位に浮上した。ともに2勝と1試合のPK負けによる勝ち点7で開幕3試合を終え、首位浮上の可能性がある2位と3位の激突になった。浦和にとってはホーム開幕戦となり、埼玉スタジアムは