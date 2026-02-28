9回、右中間に本塁打を放つ広島・平川＝倉敷広島はドラフト1位新人の平川が右打席から右中間へ本塁打を放った。先発入りを狙う森は変化球が切れ味鋭く、4回無安打無失点。楽天は開幕投手候補の古謝がテンポ良く4回無失点。新外国人マッカスカーが中越えソロを放った。