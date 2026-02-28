演歌歌手の杜このみ（36）が28日、自身のインスタグラムを更新し、夫で大相撲の高安の36回目の誕生日を祝福した。「今日は夫のお誕生日です」と書き出し、着物姿でほほ笑む2ショットを投稿。高安は3月8日初日の春場所（エディオンアリーナ大阪）を控えており、「間も無く始まる三月場所に向けて、大阪で稽古に励む夫と毎年一緒にお誕生日を家族で過ごす事が出来ないのが寂しいですが、いつ、どこにいても家族はひとつ」と思い