アメリカメディアは、アメリカもイラン攻撃に参加と報じました。これに先立ち、イスラエルの国防相は、イランに対して攻撃を行ったと表明していて、イラン国営メディアは首都テヘランで3度の爆発があったと報じていますが、詳細については分っていません。