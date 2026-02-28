「オーシャンＳ・Ｇ３」（２８日、中山）岩田康の“伝家の宝刀”がさく裂した。７番人気のペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田）が直線で鞍上のアクションに応えて豪快に伸び、昨年２着の雪辱を果たして重賞初制覇を飾った。首差で惜敗の５番人気レイピア（牡４歳、栗東・中竹）はシルクロードＳに続く重賞２着で、３着は１番人気のルガル（牡６歳、栗東・杉山晴）、４着が３番人気のママコチャ（牝７歳、栗東・池江）だった。