RIIZE（ライズ）の初ワールドツアー最終公演が、日本全国の映画館でライブ中継される。「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] FINALE IN SEOUL」が3月6〜8日にソウル市内で開催される。世界中のファンの要望に応え、同7日の公演は日本、韓国、スペイン、メキシコ、香港、タイ、マレーシア、台湾、インドネシア、マカオの計10カ国と地域の映画館で、ライブビューイングが行われる。日本は、北海道から九州までの全国48の映画館