28日、長岡市の住宅で火事があり、住人の親子がケガをしました。 火事があったのは、長岡市水沢の木造一部2階建ての住宅です。警察によりますと、28日午前7時前、近くの住民から「近所の家の2階から火が出ている」と警察に通報がありました。火は約2時間後に消し止められましたが、住宅1棟と隣の倉庫が焼けました。この家に住む70代の母親が手にかすり傷を負い、40代の娘が顔や手をやけどしました。 警察と消防は、火事の原