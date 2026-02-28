家に迎えるとなると、ハードルが高そうな大型犬。でも身体が大きい分、一緒に暮らせば、感じられる愛も特大!? この記事の画像を見るモフモフの超大型犬に癒される日々を配信し、フォロワー数26万人超えの大人気YouTubeチャンネル「今日のルンルン」が、『今日のルンルン 超大型犬は愛もでかい』としてついにコミカライズ！動画でおなじみのエピソードをもとに、家族との心温まる交流や犬たちの絆を丁寧に描写。超大型犬グレ