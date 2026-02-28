イランの首都テヘラン。爆発の報告に続いて煙が立ち上っている/AFP/Getty Images（CNN）イスラエルのカッツ国防相によると、イスラエルは28日午前、同国が言うところの「先制攻撃」をイランに対して開始した。またイスラエル全土に非常事態宣言を発令した。政府が非常事態を宣言したのは、イランがドローン（無人機）や弾道ミサイルで報復するとの懸念があるためだとしている。