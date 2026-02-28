大相撲春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）の新弟子検査が28日、大阪市内で行われ、東農大で昨年の全国学生選手権個人準優勝の木下優希（22）＝長崎県出身、時津風部屋＝ら18人が身長167センチ、体重67キロ以上（中学校卒業見込み者は165センチ、65キロ以上）の体格基準を満たした。この日は運動能力検査を通過した2人を加えた20人が受検。内臓検査の結果を待ち、初日に合格者が発表される。木下は183センチ、160キ