藤井聡太棋王将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）5番勝負の第3局は、3月1日午前9時から新潟市の新潟グランドホテルで指される。ここまで1勝1敗。王手をかけ、優位に立つのは藤井棋王か、増田八段か。28日に新潟市入りした両者は対局場の検分などを終え、1日の対局に備えた。第2局は、後手番の藤井棋王が苦しみながら