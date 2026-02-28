「オープン戦、楽天３−５広島」（２８日、倉敷マスカットスタジアム）広島が逆転勝ち。２点を追う九回、先頭の佐藤の右越えソロ、平川の右中間ソロと２者連続本塁打で３−３とした。なおも１死三塁と攻め、二俣が左越えに勝ち越し２ランを放った。六回は二俣の左翼線二塁打、中村奨の中前適時打で１点を先制した。投手陣は先発の森が４回を投げ無安打無失点、２奪三振、２四球。鈴木、塹江、赤木が１回無安打無失点でつな